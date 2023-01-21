Beşiktaş Kayseri'de galibiyet peşinde

Hafta içinde Ankaragücü'ne penaltı atışları sonrasında yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta, moraller bir hayli bozuk durumda. Ligde bir maçı eksik olarak liderin 10 puan gerisinde olan siyah beyazlılar, her maça adeta diken üstünde çıkıyor. Olası puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşmak istemeyen Kara Kartallar, bu sebeple Kayseri'den mutlaka galibiyetle dönmek istiyor.



ABOUAKAR TRANSFERİ TAMAMLANDI



2 hafta önce Weghorst'un Manchaster United'a transferiyle eski golcüsü Aboubakar'la ilgilenen siyah beyazlılar, en sonunda bu transferi tamamladı.

Kulübü Al Nassr ile fesih süreci uzayan Kamerunlu santrfor, çeşitli aksiliklerle de olsa sabaha karşı İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinden geçti. Vincent Aboubakar saat 12:00'de yapılacak idmana katılacak ve teknik direktör Şenol Güneş'in uygun görmesi halinde Kayseri kafilesinde yer alacak. Aboubakar'ın herhangi bir idman eksiği bulunmuyor.



JOSEF YOK CENK'İN DURUMU SON ANTRENMANDA BELLİ OLACAK



Konya deplasmanında son saniyede attığı golle takımına galibiyeti getiren Josef de Souza sakatlığının tekrarlaması neticesinde Kayserispor maçına götürülmeyecek. Josef'in yanı sıra uzun zamandır sakat olan ve yeni yeni idmanlara çıkmaya başlayan Ghezzal da Kayseri'de olmayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan Cenk Tosun'un durumu ise son antrenmanda belli olacak.



Teknik direktör Şenol Güneş iki maçtır orta sahada görevlendirdiği Saiss'i orijinal yeri olan stopere çekerek defans bloğunu Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta sahada Salih ve Gedson'a Tayfur'un eşlik etmesi büyük bir ihtimal. Hücum hattında iyileşmesi halinde Cenk oynarken yanında N'Koudou ve Redmond görev yapacak. Cenk'in oynamayacak durumda olması halindeyse Aboubakar direkt 11'e yazılabilir.

Beşiktaş'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Mert - Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöü, Redmond, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun (Aboubakar)."



5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



3 sarı kartı olan Redmond, Cenk, Masuaku, Gedson ve Saiss yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftada oynanacak Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.