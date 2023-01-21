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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaşması sonrası forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, daha önce iki dönem daha siyah-beyazlı formayı terleten Vincent Aboubakar ile yeniden anlaşma sağladı. Kamerunlu yıldızı Beşiktaş'ta transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Weghorst'un ManU'ya transferi sonrası siyah-beyazlılar, eski golcüsüyle temasa geçerken taraflar üç günlük görüşme sürecinin ardından anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Temaslar sırasında 30 yaşındaki forvete, Şenol Güneş'in kendisini bizzat istediği bilgisi verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Sabah'ın haberine göre, Aboubakar da "Şenol hocanın benim üzerimde büyük emeği var. Birlikte şampiyonluk yaşadık, yeniden çıkışa geçmemi, yükselmemi sağladı. Onunla çalışmak beni mutlu eder" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

"ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı takımın şu anki kadrosunu da çok iyi bildiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a daha önce iki kez imza attım, ikisinde de ligi zirvede bitirdik. Üçüncü kez bunu yaşamak istiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum" diyerek yöneticilerle el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Aboubakar'a Al Nassr'la sözleşmesini feshetme sürecinde Al-Shabab talip oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Suudi ekibi, oyuncuya Beşiktaş'la anlaştığı rakamın 1.5 milyon Euro üzerinde bir teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

Ancak yıldız futbolcu, "Eski kulübüme söz verdim. Sözümden dönemem" diyerek bu öneriyi geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev teklifi reddetti! İşte Vincent Aboubakar transferinin perde arkası

2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş, Aboubakar'a 2.5+1 yıllık sözleşme karşılığında bu sezonun kalan bölümü için 1.5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncuya diğer iki sene için de sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 bin Euro maç başı verilecek. Mukavelede ayrıca toplam 500 bin Euro'yu bulan bonuslar yer alacak.

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