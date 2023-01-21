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Aboubakar parayı değil Beşiktaş'ı seçti!

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, kendisine daha yüksek teklif yapan takımlara rağmen Beşiktaş'ı tercih etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 12:06
Aboubakar parayı değil Beşiktaş'ı seçti!
Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başladı. Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası siyah-beyazlılar, eski golcüsüyle temasa geçerken taraflar üç günlük görüşme sürecinin ardından anlaşmaya vardı. Temaslar sırasında 30 yaşındaki forvete, Şenol Güneş'in kendisini bizzat istediği bilgisi verildi. Aboubakar da "Şenol hocanın benim üzerimde büyük emeği var. Birlikte şampiyonluk yaşadık, yeniden çıkışa geçmemi, yükselmemi sağladı. Onunla çalışmak beni mutlu eder" dedi.

"ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı takımın şu anki kadrosunu da çok iyi bildiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a daha önce iki kez imza attım, ikisinde de ligi zirvede bitirdik. Üçüncü kez bunu yaşamak istiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum" diyerek yöneticilerle el sıkıştı. Aboubakar'a Al Nassr'la sözleşmesini feshetme sürecinde Al-Shabab talip oldu. Suudi ekibi, oyuncuya Beşiktaş'la anlaştığı rakamın 1 milyon Euro üzerinde bir teklifte bulundu. Ancak yıldız futbolcu, "Eski kulübüme söz verdim. Sözümden dönemem" diyerek bu öneriyi geri çevirdi.

"2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME 2.5 MİLYON MAAŞ"

Beşiktaş, Aboubakar'a 2.5+1 yıllık sözleşme karşılığında bu sezonun kalan bölümü için 1.5 milyon euro ödeyecek. Oyuncuya diğer iki sene için de sezon başına 2.5 milyon euro garanti ücret ve 5 bin euro maç başı verilecek. Mukavelede ayrıca toplam 500 bin euroyu bulan bonuslar yer alacak.

"KAYSERİ MAÇINDA KADROYA ALINACAK"

Vincent Aboubakar, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans başvurusunda bulunulacak. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun Yukatel Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna alınması bekleniyor.

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