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Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Aboubakar ile anlaşan siyah beyazlılarda sol bek transferinde de flaş gelişme yaşandı. Kartal'a o ismi Romain Saiss getirecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 09:56
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Transferde hareketli günlere giren Beşiktaş; forvet, orta saha derken sol bek takviyesinde de gaza basmış durumda.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Pek çok ismi listesinde bulunduran siyah- beyazlılarda öncelikli adaylardan olan Yahia Attiyat Allah'la ilgili flaş bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Buna göre 27 yaşındaki Faslı futbolcunun vatandaşı Saiss'i arayarak Beşiktaş hakkında bir kez daha bilgi aldığı öğrenildi.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Wydad AC takımında oynayan 1.76 boyundaki sol bekin, "Orada yapabilir miyim? Forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum. Şartlar nasıl?" diye sorduğu, Saiss'in de "Beşiktaş Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden biri. Tesisler, stat, taraftarlar her şey harika. Kendini sevdirirsen el üstünde tutulursun. Anlaşabilirsen hemen gel" yanıtı verdiği belirtildi.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Öte yandan oyuncunun bilgi almasının altında kendisi ile Montpellier kulübünün de ilgilenmesi olduğu kaydedildi. Yahia Attiyat'ın seçim yapmak için Saiss'ten bilgi aldığı kulislerde konuşuluyor.

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