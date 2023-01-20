Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Wydad AC takımında oynayan 1.76 boyundaki sol bekin, "Orada yapabilir miyim? Forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum. Şartlar nasıl?" diye sorduğu, Saiss'in de "Beşiktaş Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden biri. Tesisler, stat, taraftarlar her şey harika. Kendini sevdirirsen el üstünde tutulursun. Anlaşabilirsen hemen gel" yanıtı verdiği belirtildi.