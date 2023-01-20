Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'a o ismi Saiss getirecek!

Transferde hareketli günlere giren Beşiktaş; forvet, orta saha derken sol bek takviyesinde de gaza basmış durumda.
Transferde hareketli günlere giren Beşiktaş; forvet, orta saha derken sol bek takviyesinde de gaza basmış durumda.
Pek çok ismi listesinde bulunduran siyah- beyazlılarda öncelikli adaylardan olan Yahia Attiyat Allah'la ilgili flaş bir gelişme yaşandığı belirtildi.
Wydad AC takımında oynayan 1.76 boyundaki sol bekin, "Orada yapabilir miyim? Forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum. Şartlar nasıl?" diye sorduğu, Saiss'in de "Beşiktaş Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden biri. Tesisler, stat, taraftarlar her şey harika. Kendini sevdirirsen el üstünde tutulursun. Anlaşabilirsen hemen gel" yanıtı verdiği belirtildi.
Öte yandan oyuncunun bilgi almasının altında kendisi ile Montpellier kulübünün de ilgilenmesi olduğu kaydedildi. Yahia Attiyat'ın seçim yapmak için Saiss'ten bilgi aldığı kulislerde konuşuluyor.