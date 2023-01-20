TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar bitti! Sırada o var

Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılığının ardından her konuda anlaştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar takıma katılıyor.
Siyah beyazlıların gündeminde Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jonjo Shelvey yer alırken hem oyuncuyla hem de kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.
2016'da Newcastle, Shelvey için Swansea'ye 16 milyon Euro bonservis öderken sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda fazla şans bulamadı.
Hürriyet'in haberine göre uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 10 maçını kaçıran Shelvey bu sezon 3'ü ligde 2'si FA Cup'ta sadece 5 karşılaşmada görev yaparken 1 maçta 11'e girebildi.