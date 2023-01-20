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TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar bitti! Sırada o var

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Aboubakar ile anlaşan siyah beyazlılarda sıradaki hedef de belli oldu. Premier Lig'in yıldızı için girişimler hız kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 12:16
TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar bitti! Sırada o var

Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar bitti! Sırada o var

Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılığının ardından her konuda anlaştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar takıma katılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar bitti! Sırada o var

Siyah beyazlıların gündeminde Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jonjo Shelvey yer alırken hem oyuncuyla hem de kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar bitti! Sırada o var

2016'da Newcastle, Shelvey için Swansea'ye 16 milyon Euro bonservis öderken sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda fazla şans bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar bitti! Sırada o var

Hürriyet'in haberine göre uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 10 maçını kaçıran Shelvey bu sezon 3'ü ligde 2'si FA Cup'ta sadece 5 karşılaşmada görev yaparken 1 maçta 11'e girebildi.

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