Haberler Beşiktaş Takviyeye devam

Takviyeye devam

Ara transfer döneminde takıma 1 ya 2 takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, bu rakamı dörde çıkarttı. Teknik direktör Şenol Güneş'in; Weghorst ve Montero'nun gitmesinin ardından santrfor ve stoper mevkileri dışında orta saha ve kanat bölgesine oyuncu alınmasını talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Takviyeye devam
Ara transfer döneminde takıma 1 ya 2 takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, bu rakamı dörde çıkarttı. Teknik direktör Şenol Güneş'in; Weghorst ve Montero'nun gitmesinin ardından santrfor ve stoper mevkileri dışında orta saha ve kanat bölgesine oyuncu alınmasını talep ettiği belirtildi. Masuaku'nun ayrılma durumu olursa da ayrıca bir sol bek transferi de yapılacak.
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