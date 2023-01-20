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Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 18:06
Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci, ikinci yarının ise ilk haftasında 22 Ocak Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2'nin ardından çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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