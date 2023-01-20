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Aboubakar bugün İstanbul’da

Beşiktaş’ın uzun süredir transferini bitirmeye çalıştığı Vincent Aboubakar, bugün imza için İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Aboubakar bugün İstanbul’da
Beşiktaş uzun süredir gelişini beklediği Vincent Aboubakar'a bugün kavuşuyor. Takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini eski yıldızıyla doldurmak isteyen siyah-beyazlıların, prensipte anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcüyü bugün İstanbul'a getireceği açıklandı. A Spor'un haberine göre Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrollerinden geçip imza atmak için Türkiye'ye gelecek. Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro bonus kazanacak.
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