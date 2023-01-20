Aboubakar bugün İstanbul’da

Beşiktaş uzun süredir gelişini beklediği Vincent Aboubakar'a bugün kavuşuyor. Takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini eski yıldızıyla doldurmak isteyen siyah-beyazlıların, prensipte anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcüyü bugün İstanbul'a getireceği açıklandı. A Spor'un haberine göre Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrollerinden geçip imza atmak için Türkiye'ye gelecek. Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro bonus kazanacak.