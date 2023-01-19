Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede

Son dakika spor haberi: Transferde gelecek vaat eden isimlere büyük önem veren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv forması giyen Oscar Gloukh ile ilgileniyor. 18 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak isteyen yönetim, girişimlere başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:23
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede

Listesinde birçok isim olan siyah-beyazlılar, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Oscar Gloukh'un peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, 22 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

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