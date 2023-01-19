TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.
Listesinde birçok isim olan siyah-beyazlılar, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Oscar Gloukh'un peşine düştü.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, 22 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Siyah-beyazlılar, geleceğe yatırım olarak gördüğü oyuncu için girişimlere başladı. Transferde istekli olan yönetim, şartları zorlayacak.
10 numara mevkisinde forma giyen Gloukh, her iki ayağını da etkili kullanıyor.