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Güneş: Ayakta durma zamanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanabilecekleri maçı penaltılarla kaybettiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Buraya maçı kazanmak, turu geçmek için geldik. Oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. Rakibimiz iki pozisyon ve golü de buldu. Tabii bizim top kayıplarımız çok oldu. İkinci yarı ve uzatmada üstündük ama maç penaltılara kaldı ve kaybettik. Kupadaki hedefimizi kaybettik. Bizim için şimdi ayakta durma zamanı" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Güneş: Ayakta durma zamanı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanabilecekleri maçı penaltılarla kaybettiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Buraya maçı kazanmak, turu geçmek için geldik. Oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. Rakibimiz iki pozisyon ve golü de buldu. Tabii bizim top kayıplarımız çok oldu. İkinci yarı ve uzatmada üstündük ama maç penaltılara kaldı ve kaybettik. Kupadaki hedefimizi kaybettik. Bizim için şimdi ayakta durma zamanı" dedi.
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