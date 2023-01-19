Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Çarşamba günü oynanan maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (20 Ocak) saat 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.