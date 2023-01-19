Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 19 Ocak sabahı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:33
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Çarşamba günü oynanan maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (20 Ocak) saat 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.

DİĞER
İpek Açar'ı kızı Aslı Gönül ile gören abla-kardeş sanıyor! Kayahan'ın kızı Aslı Gönül duru güzelliğiyle mest etti!
Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede! Müge Anlı: "Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye..."
Transfer an meselesi! Kanarya'ya 3 genç yıldız
Muleka ayrılıyor! 48 saat içinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylı isim ASVEL'e transfer oldu
Muleka ayrılıyor! 48 saat içinde...
1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?
Merkez Bankası Ocak ayı faizi ne oldu, düştü mü, sabit mi kaldı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında... Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında... 15:05
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Monaco maçı saat kaçta? 14:54
G.Saray'a 3 isimden sevindiren haber G.Saray'a 3 isimden sevindiren haber 14:36
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı 14:33
Schürrle görenleri şaşırttı! Dağcı oldu Schürrle görenleri şaşırttı! Dağcı oldu 14:24
G.Saray'dan Beşiktaş'ın transfer hedefine teklif! G.Saray'dan Beşiktaş'ın transfer hedefine teklif! 14:06
Daha Eski
Galatasaray'da Luyindama depremi! O karar... Galatasaray'da Luyindama depremi! O karar... 14:05
NBA'de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford vefat etti NBA'de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford vefat etti 14:00
Altay'da sürpriz gelişme! Kulüp şirketleşecek mi? Altay'da sürpriz gelişme! Kulüp şirketleşecek mi? 13:42
Sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede Sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede 13:22
G.Saraylı isim ASVEL'e transfer oldu G.Saraylı isim ASVEL'e transfer oldu 13:14
Muleka ayrılıyor! 48 saat içinde... Muleka ayrılıyor! 48 saat içinde... 12:53