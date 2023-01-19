Beşiktaşlı Muleka Al Ahly'e transfer oluyor! Tarih verdiler

Arap basınında yer alan iddialara göre Beşiktaşlı Jackson Muleka, Al Ahly ile kiralık anlaşmaya vardı.
Arap basınında yer alan iddialara göre Beşiktaşlı Jackson Muleka, Al Ahly ile kiralık anlaşmaya vardı.
Kulüp yöneticisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Jackson Muleka ile ön sözleşme yaptık. Al Ahly kulübü olarak, oyuncunun satın alınması ya da kiralanması yönündeki teklifimizi yaptık.
'48 SAAT SÜRE VERDİK'
Beşiktaş kulübüne, Jackson Muleka'nın transferine cevap vermeleri için 48 saat süre tanıdık. Eğer cevap gelmezse, bu transferi kalıcı olarak sonlandıracağız." dedi.
Muleka, sezon başında Beşiktaş'a yaklaşık 3.5 milyon euroya transfer olmuştu.
Muleka bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 5 gol, 1 asist üretti.