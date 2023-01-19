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Beşiktaşlı Muleka Al Ahly'e transfer oluyor! Tarih verdiler

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların yıldız isimlerinden Jackson Muleka, Al Ahly yolunda. Arabistan basınında yer alan habere göre oyuncu ve menajer, Al Ahly ile her konuda anlaşma sağladı. Al Ahly, Beşiktaş'a cevap vermesi için 48 saat verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:54
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Beşiktaşlı Muleka Al Ahly'e transfer oluyor! Tarih verdiler

Arap basınında yer alan iddialara göre Beşiktaşlı Jackson Muleka, Al Ahly ile kiralık anlaşmaya vardı.

Beşiktaşlı Muleka Al Ahly'e transfer oluyor! Tarih verdiler

Kulüp yöneticisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Jackson Muleka ile ön sözleşme yaptık. Al Ahly kulübü olarak, oyuncunun satın alınması ya da kiralanması yönündeki teklifimizi yaptık.

Beşiktaşlı Muleka Al Ahly'e transfer oluyor! Tarih verdiler

'48 SAAT SÜRE VERDİK'
Beşiktaş kulübüne, Jackson Muleka'nın transferine cevap vermeleri için 48 saat süre tanıdık. Eğer cevap gelmezse, bu transferi kalıcı olarak sonlandıracağız." dedi.

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