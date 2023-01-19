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Abou yarın İstanbul'da

Aboubakar’ın yarın İstanbul’da olacağı, cumartesi takımla çalışmalara başlayacağı ve Kayseri kadrosuna alınacağı belirtildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Abou yarın İstanbul'da

Siyah beyazlılar, Weghorst'un boşluğunu doldurmak için uzun süredir uğraştığı Aboubakar transferinde mutlu sonu ulaştı. Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın Al-Nassr ile sözleşme fesih konusunda mütabakata varmasının ardından Kamerunlu golcüsü İstanbul'a davet etti. Aboubakar'ın yarın İstanbul'a geleceği, cumartesi günü takımla birlikte ilk çalışmasına çıkacağı ifade edildi. Kamerunlu, teknik direktör Güne'in uygun görmesi durumunda pazar günü Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edilecek. Beşiktaş, Aboubakar ile senelik 2.5 milyon euro garanti para karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.


Aboubakar Beşiktaş formasıyla çıktığı 67 maçta 35 gol kaydedip, 9 da asist üretmeyi başarmıştı.

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