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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic müjdesi! Konyaspor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i gündemine almıştı. Adı Burnley ile de anılan Boşnak yıldızdan siyah-beyazlılara iyi haber geldi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic müjdesi! Konyaspor...

Kartal, Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic müjdesi! Konyaspor...

25 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulunulurken, Konyaspor ise bu öneriye "Burnley kulübü de aynı parayı verdi, kabul etmedik" yanıtını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic müjdesi! Konyaspor...

İngiliz temsilcisinin Amir için rakamı artırması üzerine Beşiktaş da fiyatı artırdı. Boşnak orta saha için 3.2 milyon euro'luk yeni bir teklif ile Konyaspor'un kapısını çalındı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic müjdesi! Konyaspor...

Yeşil-beyazlılar bu rakamın da yeterli olmadığını belirtse de Amir'in kulüp yetkililerinden Beşiktaş'ta gitmek için izin istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic müjdesi! Konyaspor...

Taraflar arasından olumlu bir sonuç çıkması durumunda Boşnak orta saha 2. yarıda Beşiktaş formasını giyecek.

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