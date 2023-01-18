TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic müjdesi! Konyaspor...

Kartal, Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için devreye girdi.
Kartal, Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için devreye girdi.
25 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulunulurken, Konyaspor ise bu öneriye "Burnley kulübü de aynı parayı verdi, kabul etmedik" yanıtını verdi.
Yeşil-beyazlılar bu rakamın da yeterli olmadığını belirtse de Amir'in kulüp yetkililerinden Beşiktaş'ta gitmek için izin istediği ifade edildi.
Taraflar arasından olumlu bir sonuç çıkması durumunda Boşnak orta saha 2. yarıda Beşiktaş formasını giyecek.