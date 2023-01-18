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TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar'da sıcak gelişme! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için geri sayım sürüyor. Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından transferi resmiyete dökmesi beklenen siyah-beyazlılardan golcü oyuncuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:00
TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar'da sıcak gelişme! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için geri sayım sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar'da sıcak gelişme! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından görüşmelere başladığı Aboubakar ile her konuda anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar'da sıcak gelişme! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Kara Kartal'ın yıldız forvetle 2.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar'da sıcak gelişme! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş, Aboubakar transferini resmiyete dökmek için oyuncunun Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Siyah-beyazlılarda Aboubakar için bekleyiş sürerken, siyah-beyazlılarda konuyla ilgili açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar'da sıcak gelişme! Beşiktaş'tan açıklama geldi

"FESİH OLUNCA İSTANBUL'A DAVET EDECEĞİZ"

A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye konuşan Beşiktaşlı bir yetkili "3 gün önceyle bugün arasında gelişme yok. Fesih için Aboubakar ve Al Nassr anlaşma sağladı ancak fesih olmadı. Fesih olunca İstanbul'a davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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