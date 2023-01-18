TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar'da sıcak gelişme! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için geri sayım sürüyor.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için geri sayım sürüyor.
Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından görüşmelere başladığı Aboubakar ile her konuda anlaştı.
Kara Kartal'ın yıldız forvetle 2.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş, Aboubakar transferini resmiyete dökmek için oyuncunun Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Siyah-beyazlılarda Aboubakar için bekleyiş sürerken, siyah-beyazlılarda konuyla ilgili açıklama geldi.
"FESİH OLUNCA İSTANBUL'A DAVET EDECEĞİZ"
A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye konuşan Beşiktaşlı bir yetkili "3 gün önceyle bugün arasında gelişme yok. Fesih için Aboubakar ve Al Nassr anlaşma sağladı ancak fesih olmadı. Fesih olunca İstanbul'a davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.