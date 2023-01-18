Şenol Güneş'ten Ankaragücü Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Kırılma anı yaşamadan..."

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'u mağlup ederek, zirve yarışını bırakmayan Beşiktaş 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Ankaragücü engelini aşıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.
Süper Lig'de çıktığı son üç maçta Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'u mağlup ederek, zirve yarışını bırakmayan Beşiktaş 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Ankaragücü engelini aşıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.
Başkentten galibiyetle dönmesi halinde çeyrek finale yükselecek olan Kartal'da tüm hesaplar tur için yapılıyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş hem ligde hem de kupada sonuna kadar yarışın içinde yer almayı hedefliyor. Valerien Ismael'in yerine göreve geldikten sonra futbolcularıyla gerçekleştirdiği tüm toplantılarda iki kulvarda da iddialı olduklarının altını çizen siyah-beyazlı hoca, Ankaragücü karşısında güçlü oyunla sonuca gideceklerini düşünüyor.
Ligdeki konumları nedeniyle kupaya büyük önem veren Şenol Güneş Çarşamba günü ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek. Deneyimli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Ankaragücü'nün özellikle kendi sahasında iyi sonuçlara imza attığını dile getirdi.
Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş'in, "Tıpkı Konya maçındaki gibi güçlü oyunla ve hiç kırılma yaşamadan oynamalıyız. Oyunumuz gelişmeye devam ediyor ancak eksiklerimiz de var. Daha fazla gol pozisyonu üretip, daha becerili olmalıyız. Savunmada rakibe verdiğimiz pozisyon sayısını da azaltmamız gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.