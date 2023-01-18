Şenol Güneş'ten Ankaragücü Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Kırılma anı yaşamadan..."

Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş'in, "Tıpkı Konya maçındaki gibi güçlü oyunla ve hiç kırılma yaşamadan oynamalıyız. Oyunumuz gelişmeye devam ediyor ancak eksiklerimiz de var. Daha fazla gol pozisyonu üretip, daha becerili olmalıyız. Savunmada rakibe verdiğimiz pozisyon sayısını da azaltmamız gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.