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Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transferde sıcak saatler yaşıyor. Aboubakar'dan gelecek haberi bekleyen siyah beyazlılar bir yandan da stoper arayışlarını sürdürüyor. Kartal'a bu doğrultuda müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:30
Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı!

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Siyah-beyazlı kulüp gaza bastı. Minimum harcama parolasıyla yola çıkan Beşiktaş heyeti bölge önceliğini stoper hattına verdi.

Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı!

ELIAQUIM MANGALA İLK HEDEF

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlı yönetim, radarına bonservisini elinde bulunduran Eliaquim Mangala'ya dikti. Saint-Etienne forması giydiği zamanda Beşiktaş'ın gündemine gelen tecrübeli isim ile görüşülmüştü ancak Siyah-beyazlı ekip istediğine ulaşamamıştı. Sözleşmesini fesheden tecrübeli isim, Siyah-Beyazlı kulübün öncelikleri arasına girdi.

Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı!

45 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a bedavaya getirmeyi planlıyor. Ceyhun Kazancı, transferi bitirmesi durumunda görev süresinin en sansasyonel transferini yapmış olacak.

Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı!

ELIAQUIM MANGALA KİMDİR

Yıldız oyuncu, Fransa'nın Colombes şehrinde doğdu. Mangala, 13 Şubat 1991'de dünyaya geldi. Fransız yıldız, 1.87 boyunda. Yıldız isim, sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Mangala'nın şu anda transfermarkt değeri 1.2 milyon euro.

Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı!

Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız, daha önce Manchester City, Valencia, Everton gibi takımlarda oynamıştı. Mangala, kariyeri boyunda toplam 350 müsabakada rol almıştı. Bu maçlarda 20 gol 13 asist üretti..

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