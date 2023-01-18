Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı!

45 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a bedavaya getirmeyi planlıyor. Ceyhun Kazancı, transferi bitirmesi durumunda görev süresinin en sansasyonel transferini yapmış olacak.