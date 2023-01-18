Amir’den yeşil ışık

Kartal, Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için de devreye girdi. 25 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulunulurken, Konyaspor ise bu öneriye "Burnley kulübü de aynı parayı verdi, kabul etmedik" yanıtını verdi. İngiliz temsilcisinin Amir için rakamı artırması üzerine Beşiktaş da fiyatı artırdı. Boşnak orta saha için 3.2 milyon euro'luk yeni bir teklif ile Konyaspor'un kapısını çalındı. Yeşil-beyazlılar bu rakamın da yeterli olmadığını belirtse de Amir'in kulüp yetkililerinden Beşiktaş'ta gitmek için izin istediği ifade edildi. Taraflar arasından olumlu bir sonuç çıkması durumunda Boşnak orta saha 2. yarıda Beşiktaş formasını giyecek.