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Amir’den yeşil ışık

Kartal’ın talip olduğu Boşnak yıldız Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a gitmek için Konyaspor’dan anlayış istediği öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Amir’den yeşil ışık
Kartal, Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için de devreye girdi. 25 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulunulurken, Konyaspor ise bu öneriye "Burnley kulübü de aynı parayı verdi, kabul etmedik" yanıtını verdi. İngiliz temsilcisinin Amir için rakamı artırması üzerine Beşiktaş da fiyatı artırdı. Boşnak orta saha için 3.2 milyon euro'luk yeni bir teklif ile Konyaspor'un kapısını çalındı. Yeşil-beyazlılar bu rakamın da yeterli olmadığını belirtse de Amir'in kulüp yetkililerinden Beşiktaş'ta gitmek için izin istediği ifade edildi. Taraflar arasından olumlu bir sonuç çıkması durumunda Boşnak orta saha 2. yarıda Beşiktaş formasını giyecek.
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