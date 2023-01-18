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Aboubakar geri sayıyor

Kamerunlu yıldızın hafta sonu İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Aboubakar geri sayıyor
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar transferiyle ilgili çıkmaz durum halen devam ederken, Kamerunlu forvetin hafta sonunda İstanbul'da olması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimi, eski golcüsünün kulübü Al-Nassr ile olan sözleşmesini resim olarak feshetmesini bekliyor. Bu fesih gerçekleştiği anda Aboubakar, Beşiktaş ile senelik 2.5 milyon euro'dan 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli oyuncunun hafta sonuna kadar Suudi kulübünü ikna etmesi ve ardından İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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