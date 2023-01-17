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Uzatmaların takipçisiyiz!

Beşiktaş'ın maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarıyla ilgili tepkisi devam ediyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, son oynadıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi. Gaziantep-Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki gösteren Kocadağ, "Ekstra uzatma dakikalarından epey rahatsızız. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Uzatmaların takipçisiyiz!
Beşiktaş'ın maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarıyla ilgili tepkisi devam ediyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, son oynadıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi. Gaziantep-Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki gösteren Kocadağ, "Ekstra uzatma dakikalarından epey rahatsızız. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler" dedi.
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