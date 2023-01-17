Kartal şut çalıştı

Kara Kartal, kupada oynayacağı Ankaragücü sınavı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir günlük iznin ardından çalışan siyahn beyazlılar, pas idmanı sonrası taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından yarı sahada çift kale maç yapan Beşiktaş şut denemeleri ile çalışmayı noktaladı. Oyuncuların çalışma sırasında keyifli olduğu görüldü.
Kara Kartal, kupada oynayacağı Ankaragücü sınavı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir günlük iznin ardından çalışan siyahn beyazlılar, pas idmanı sonrası taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından yarı sahada çift kale maç yapan Beşiktaş şut denemeleri ile çalışmayı noktaladı. Oyuncuların çalışma sırasında keyifli olduğu görüldü.