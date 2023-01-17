Kara Kartal’a Rus stoper

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Rostov'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic ile ilgilendiği belirtildi. Rus basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Rostov forması giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic ile ilgilendiği aktarıldı. Dennis Hadzikadunic için ayrıca Juventus, Feyenoord, Schalke, Toulouse gibi kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı.

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24 yaşındaki oyuncunun menajeri Faour, Juventus için gelen soruya, "Juventus? İlgileri var. Juventus, kaybedecek bir şeyi olmayan büyük bir kulüp" diye cevap verdi. Öte yandan Bosnalı futbolcunun, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle FIFA'nın Rusya'daki oyuncular için tanıdığı sözleşmesini askıya alma hakkını kullanmayı planladığı belirtildi.