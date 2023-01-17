Haberler Beşiktaş Jimenez için beklemede

Jimenez için beklemede

Beşıktaş, her ne kadar Aboubakar'ı beklese de forvet iddiaları da bitmiş değil. Siyah beyazlı takımın Wolves'lu golcü Raul Jimenez için teklifini yapıp beklemeye geçtiği belirtildi. Ada basınında çıkan haberlerde İngiliz ekibi daha çok para verebilecek durumda olan Meksika takımlarından teklif gelmesini umduğu yazıldı. Beşiktaş'ın da Wolves'un kararını beklediği kaydedildi. PSG'den Sarabia'yla sözleşme imzalamaya hazırlanan Premier Lig ekibi forvet bolluğu yüzünden Jimenez'i bir an önce elinden çıkarmak istediği de eklendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Jimenez için beklemede
Beşıktaş, her ne kadar Aboubakar'ı beklese de forvet iddiaları da bitmiş değil. Siyah beyazlı takımın Wolves'lu golcü Raul Jimenez için teklifini yapıp beklemeye geçtiği belirtildi. Ada basınında çıkan haberlerde İngiliz ekibi daha çok para verebilecek durumda olan Meksika takımlarından teklif gelmesini umduğu yazıldı. Beşiktaş'ın da Wolves'un kararını beklediği kaydedildi. PSG'den Sarabia'yla sözleşme imzalamaya hazırlanan Premier Lig ekibi forvet bolluğu yüzünden Jimenez'i bir an önce elinden çıkarmak istediği de eklendi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...
Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı
Trabzonspor'a Norveçli golcü!
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal orta sahasını Konya'da buldu!
Hocasından transfer sözleri! "Beşiktaş'a gitmeli"
Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek?
TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı kura çekiliş sonuçları
Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve tarihleri!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadiz ile Elche yenişemedi! Cadiz ile Elche yenişemedi! 01:16
Cadiz ile Elche puanları paylaştı! Cadiz ile Elche puanları paylaştı! 01:16
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Stanojevic Konya’da Stanojevic Konya’da 00:45
G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif 00:10
Daha Eski
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 00:10
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 00:10
G.Saray Alanya'ya geldi! G.Saray Alanya'ya geldi! 00:04
A. Efes evinde farklı kazandı! A. Efes evinde farklı kazandı! 00:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:05
Pendik ile Erzurum yenişemedi! Pendik ile Erzurum yenişemedi! 00:05