Jimenez için beklemede

Beşıktaş, her ne kadar Aboubakar'ı beklese de forvet iddiaları da bitmiş değil. Siyah beyazlı takımın Wolves'lu golcü Raul Jimenez için teklifini yapıp beklemeye geçtiği belirtildi. Ada basınında çıkan haberlerde İngiliz ekibi daha çok para verebilecek durumda olan Meksika takımlarından teklif gelmesini umduğu yazıldı. Beşiktaş'ın da Wolves'un kararını beklediği kaydedildi. PSG'den Sarabia'yla sözleşme imzalamaya hazırlanan Premier Lig ekibi forvet bolluğu yüzünden Jimenez'i bir an önce elinden çıkarmak istediği de eklendi.
Beşıktaş, her ne kadar Aboubakar'ı beklese de forvet iddiaları da bitmiş değil. Siyah beyazlı takımın Wolves'lu golcü Raul Jimenez için teklifini yapıp beklemeye geçtiği belirtildi. Ada basınında çıkan haberlerde İngiliz ekibi daha çok para verebilecek durumda olan Meksika takımlarından teklif gelmesini umduğu yazıldı. Beşiktaş'ın da Wolves'un kararını beklediği kaydedildi. PSG'den Sarabia'yla sözleşme imzalamaya hazırlanan Premier Lig ekibi forvet bolluğu yüzünden Jimenez'i bir an önce elinden çıkarmak istediği de eklendi.