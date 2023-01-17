Beşiktaş'tan Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam

2024'E KADAR SÖZLEŞMESi VAR

2024 Haziran'a kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Hatta Tormena'nın ayrılmak için kendisine izin verilmesini istediği ve bu nedenle ligdeki Santa Clara ve kupadaki V.Guimares maçlarında yedek bırakıldığı öne sürüldü.