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Beşiktaş'tan Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam

Beşiktaş'ta tüm gözler Aboubakar transferine çevrilirken stoper bölgesi için de girişimler devam ediyor. Bu bölge için listenin başında olan isim Vitor Tormena'ydı. Kartal, oyuncu için Braga'ya teklifini sundu. İşte o rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:30
Beşiktaş'tan Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam

Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 17 karşılaşmada sadece 3 kez kalesini gole kapatabilen Beşiktaş devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isterken kulübün gündeminde Braga'lı Vitor Tormena var.

Beşiktaş'tan Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam

LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNAMADI

Siyah beyazlılar bir yandan Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın takıma katılmasını, diğer yandan da 3.5 milyon Euro önerilen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için Portekiz ekibinin yanıtı bekleniyor.

Beşiktaş'tan Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam

Sporting Braga ile bu sezon 16 lig maçında 14'ü ilk 11'de olmak üzere 15 kez forma giyen Tormena 1 kez ağları havalandırırken attığı tek golle 5. haftadaki Vitoria Guimares karşısında galibiyeti getiren isimdi.

Beşiktaş'tan Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam

2024'E KADAR SÖZLEŞMESi VAR

2024 Haziran'a kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Hatta Tormena'nın ayrılmak için kendisine izin verilmesini istediği ve bu nedenle ligdeki Santa Clara ve kupadaki V.Guimares maçlarında yedek bırakıldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Hürriyet'in haberine göre şu an da piyasa değeri 4 milyon Euro olan Vitor Tormena 2019'da yine bir Portekiz ekibi Gil Vicente'den 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya Transfer olmuştu.

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