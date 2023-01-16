Tosun Paşa çıkışta

Cenk Tosun da Şenol Güneş'le birlikte yeniden golcü kimliğine büründü. Sezon başında siyah-beyazlı takıma transfer olarak Beşiktaş'taki üçüncü dönemine imza atan tecrübeli oyuncu, beklenen çıkışını Güneş'le birlikte yaşamaya başladı. Valerien Ismael döneminde kadroya girmekte sıkıntı çeken 'Tosun Paşa', Fransız teknik adamın görev yaptığı 11 haftalık bölümde oyuna sonradan giren isimlerin başında geldi. Cenk, Güneş'le birlikte 6'sı lig, biri Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere görev aldığı 7 maçta 7 gol atıp maç başına gol sayısını 1'e yükseltti.



YENİDEN KENETLENDİK



Öte yandan Cenk, Güneş'in göreve gelişiyle yeniden kenetlendiklerini söyledi. "Üç maçlık galibiyet serimiz var, bunu devam ettirmek istiyoruz" diyen golcü oyuncu, "Yeniden bir bütün olduk. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla gücümüzü artıracağız. Her şeyimizi sahaya verirsek şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı