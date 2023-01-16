Haberler Beşiktaş Mandrake!

Mandrake!

Şenol Güneş, şapkadan tavşan çıkardı. Valerien İsmael’in 11 haftada yakaladığı başarıyı 6 maçta yakaladı. Sönmüş yıldızları da yeniden parlattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Mandrake!

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle yeniden üst üste alınan galibiyetleri hatırladı. Sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcının görev yaptığı 11 haftalık bölümde sadece bir kez üst üste 3 galibiyet alırken, teknik direktör Şenol Güneş 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Ismael döneminde Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından 9 karşılaşmalık periyotta bir daha üst üste iki maç dahi kazanamadı. Kartal, Güneş'in göreve getirilmesiyle üst üste galibiyetlere imza attı. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk müsabakasında Ümraniyespor'u 5-2 yenen Beşiktaş, sonraki 2 haftada Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında puan kayıpları yaşasa da daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Adana Demir, Kasımpaşa ve Konyaspor'u mağlup ederek 9 maç sonra art arda 3 galibiyet yaşadı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu'ndan yıldız isme olay sözler! "Artislik yapmaktan..." | "Jesus bazı şeyleri görecek"
Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
Eski yeni geliyor! 3. Aboubakar dönemi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" 07:36
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
El Clasico'da zafer Barça'nın! El Clasico'da zafer Barça'nın! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" 00:25
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 00:21
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 00:21
Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! 00:22
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 00:22
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:22