Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle yeniden üst üste alınan galibiyetleri hatırladı. Sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcının görev yaptığı 11 haftalık bölümde sadece bir kez üst üste 3 galibiyet alırken, teknik direktör Şenol Güneş 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Ismael döneminde Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından 9 karşılaşmalık periyotta bir daha üst üste iki maç dahi kazanamadı. Kartal, Güneş'in göreve getirilmesiyle üst üste galibiyetlere imza attı. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk müsabakasında Ümraniyespor'u 5-2 yenen Beşiktaş, sonraki 2 haftada Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında puan kayıpları yaşasa da daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Adana Demir, Kasımpaşa ve Konyaspor'u mağlup ederek 9 maç sonra art arda 3 galibiyet yaşadı.