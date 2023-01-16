Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fernando'da kapı kapandı! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıkladı

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fernando'da kapı kapandı! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıkladı

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen siyah beyazlılar orta sahaya takviye yapmak istiyor. Transfer çalışmalarını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda sürdüren Beşiktaş yönetimi Antalyaspor'da forma giyen Fernando'yu gündemine almıştı. yıldız futbolcuyla ilgili olarak Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fernando'da kapı kapandı! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıkladı

Aziz Çetin Fernando'nun geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Beşiktaş'tan teklif geldiğine dair benim bilgim yok.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fernando'da kapı kapandı! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıkladı

Nasıl alacaklar ki Fernando'yu? Opsiyonu ve 1,5 milyon Euro serbest kalma maddesi sezon sonunda var. Teklif yok, vermem de zaten."

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