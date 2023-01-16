TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fernando'da kapı kapandı! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıkladı

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılar orta saha takviyesi için Antalyaspor'dan Fernando'yu gündemine almıştı.
Fernando için Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılar orta saha takviyesi için Antalyaspor'dan Fernando'yu gündemine almıştı.
Fernando için Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin açıklamalarda bulundu.
Aziz Çetin Fernando'nun geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Beşiktaş'tan teklif geldiğine dair benim bilgim yok.
Nasıl alacaklar ki Fernando'yu? Opsiyonu ve 1,5 milyon Euro serbest kalma maddesi sezon sonunda var. Teklif yok, vermem de zaten."