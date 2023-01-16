TRANSFER HABERİ: Eski yeni geliyor! Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi!

Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olacağı haberleri çıkar çıkmaz hemen rotayı eski golcüsü Vincent Aboubakar'a çeviren Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı.
Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olacağı haberleri çıkar çıkmaz hemen rotayı eski golcüsü Vincent Aboubakar'a çeviren Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı.
30 yaşındaki Kamerunlu golcüyle yeniden el sıkışan Beşiktaş, Abou'yu bugün İstanbul'a getirecek. Tecrübeli forvet, takımı Al Nassr ile sözleşmesini feshedip yola çıkacak.
İstanbul'a iner inmez sağlık kontrolünden geçecek olan Aboubakar ardından 2.5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşmeye imza atacak. Öte yandan Aboubakar'ın sözleşmesindeki rakamlar da netleşmeye başladı.
67 KARŞILAŞMADA 35 GOL ATTI
Golcü oyuncunun siyah-beyazlı takımdan yıllık 2.5 milyon euro ücret alacağı belirtildi. Öte yandan Vincent Aboubakar'ın bu hafta içi Ankaragücü ile oynanacak olan Türkiye Kupası mücadelesinde Ankara kafilesinde olması bekleniyor.
Kulüp kariyerinde toplam 351 resmi maçta forma giyen Vincent Aboubakar toplam 138 gol atıp 48 asist üretti. Daha önce 2 dönem Beşiktaş forması giyen Kamerunlu santrfor siyah-beyazlı takımda 67 karşılaşmada 35 gol kaydetti.