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TRANSFER HABERİ: Eski yeni geliyor! Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi!

Kara Kartal, Aboubakar'a bugün kavuşuyor. 3. Aboubakar dönemi başlıyor. Kamerunlu, kulübüyle sözleşmesini feshedip yola çıkacak. 2.5+1 yıllık imza atacak. Yılda 2.5 milyon euro kazanacak. Kupadaki Ankaragücü maçında da kafilede olacak. İşte transferin detayları...(BJK TRANSFER HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Eski yeni geliyor! Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi!

Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olacağı haberleri çıkar çıkmaz hemen rotayı eski golcüsü Vincent Aboubakar'a çeviren Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Eski yeni geliyor! Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi!

30 yaşındaki Kamerunlu golcüyle yeniden el sıkışan Beşiktaş, Abou'yu bugün İstanbul'a getirecek. Tecrübeli forvet, takımı Al Nassr ile sözleşmesini feshedip yola çıkacak.

TRANSFER HABERİ: Eski yeni geliyor! Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi!

İstanbul'a iner inmez sağlık kontrolünden geçecek olan Aboubakar ardından 2.5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşmeye imza atacak. Öte yandan Aboubakar'ın sözleşmesindeki rakamlar da netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Eski yeni geliyor! Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi!

67 KARŞILAŞMADA 35 GOL ATTI

Golcü oyuncunun siyah-beyazlı takımdan yıllık 2.5 milyon euro ücret alacağı belirtildi. Öte yandan Vincent Aboubakar'ın bu hafta içi Ankaragücü ile oynanacak olan Türkiye Kupası mücadelesinde Ankara kafilesinde olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Eski yeni geliyor! Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi!

Kulüp kariyerinde toplam 351 resmi maçta forma giyen Vincent Aboubakar toplam 138 gol atıp 48 asist üretti. Daha önce 2 dönem Beşiktaş forması giyen Kamerunlu santrfor siyah-beyazlı takımda 67 karşılaşmada 35 gol kaydetti.

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