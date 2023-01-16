De Souza kupada yok

Konyaspor'u son dakikada golle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda tam olarak iyileşmeden sahaya çıkan ve kazandıran golü atan Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, kupada Ankaragücü ile 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Konyaspor'u son dakikada golle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda tam olarak iyileşmeden sahaya çıkan ve kazandıran golü atan Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, kupada Ankaragücü ile 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.