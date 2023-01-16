Haberler Beşiktaş De Souza kupada yok

De Souza kupada yok

Konyaspor'u son dakikada golle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda tam olarak iyileşmeden sahaya çıkan ve kazandıran golü atan Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, kupada Ankaragücü ile 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
De Souza kupada yok
Konyaspor'u son dakikada golle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda tam olarak iyileşmeden sahaya çıkan ve kazandıran golü atan Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, kupada Ankaragücü ile 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a bomba "Arda Güler" sözleri! "Çocuk bu yaşında köyde olsa..."
Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Jesus'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
Eski yeni geliyor! 3. Aboubakar dönemi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
El Clasico'da zafer Barça'nın! El Clasico'da zafer Barça'nın! 00:25
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" 00:25
Daha Eski
Fenerbahçe Gaziantep'te uzatmalarda kazandı! Fenerbahçe Gaziantep'te uzatmalarda kazandı! 00:24
İstanbulspor'dan kritik 3 puan! İstanbulspor'dan kritik 3 puan! 00:21
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 00:21
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 00:21
Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! 00:22
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 00:22