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Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çarşamba günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:19
Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...

Siyah-beyazıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, dizindeki kemik ödemi nedeniyle bir süredir ağrı çekiyor.

Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...

Yüzde 100 kapasiteye çıkamayan tecrübeli futbolcunun, siyah-beyazlı takımı galibiyete taşıdığı Konyaspor maçının ardından ağrıları arttı.

Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...

A Spor'un haberine göre; Josef, Ankaragücü ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...

Tecrübeli futbolcunun Süper Ligde oynanacak Kayserispor maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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