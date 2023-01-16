Beşiktaş'a kötü haber! Ankaragücü maçında...

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Siyah-beyazıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, dizindeki kemik ödemi nedeniyle bir süredir ağrı çekiyor.
Yüzde 100 kapasiteye çıkamayan tecrübeli futbolcunun, siyah-beyazlı takımı galibiyete taşıdığı Konyaspor maçının ardından ağrıları arttı.
A Spor'un haberine göre; Josef, Ankaragücü ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında forma giyemeyecek.
Tecrübeli futbolcunun Süper Ligde oynanacak Kayserispor maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.