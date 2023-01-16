Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, iki farklı dönemde siyah-beyazlı formayı terleten Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
Sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, iki farklı dönemde siyah-beyazlı formayı terleten Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcu için saatleri sayıyor.
Aboubakar, Al-Nassr ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.
İŞLEMLER YETİŞİRSE SALI İSTANBUL'DA
A Spor'un haberine göre; Kamerunlu yıldız, işlemlerin yetişmesi halinde salı günü İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.