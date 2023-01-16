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Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası golcü takviyesi için kollarını sıvayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlamıştı. Kamerunlu yıldızla her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesini beklerken, golcü futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:23
Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, iki farklı dönemde siyah-beyazlı formayı terleten Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.

Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcu için saatleri sayıyor.

Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Aboubakar, Al-Nassr ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

İŞLEMLER YETİŞİRSE SALI İSTANBUL'DA

A Spor'un haberine göre; Kamerunlu yıldız, işlemlerin yetişmesi halinde salı günü İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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