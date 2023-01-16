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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emre Kocadağ'dan uzatma tepkisi! "Fenerbahçe maçında..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından örnek vererek maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarına tepki gösterdi. İşte o açıklamalar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emre Kocadağ'dan uzatma tepkisi! "Fenerbahçe maçında..."

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emre Kocadağ'dan uzatma tepkisi! "Fenerbahçe maçında..."

Pazar günü Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki gösteren Kocadağ, "Ekstra uzatma dakikalarından epey rahatsızız" diyerek şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emre Kocadağ'dan uzatma tepkisi! "Fenerbahçe maçında..."

"Son maçlardaki uzatma sürelerinden dolayı epey rahatsızlık yaşıyoruz. Konyaspor maçının çıkışında da söyledim; maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emre Kocadağ'dan uzatma tepkisi! "Fenerbahçe maçında..."

Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emre Kocadağ'dan uzatma tepkisi! "Fenerbahçe maçında..."

Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bunun da takipçisi olacağız. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık. Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz."

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