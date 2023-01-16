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Beşiktaş Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Ankaragücü maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başladı. Siyah beyazlılar Salı günü özel uçakla Ankara'ya gidecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 19:28
Beşiktaş Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklindeki idman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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