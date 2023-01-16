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Beşiktaş ailedir

Tabiri caizse 1-0 geride başladığı Konyaspor mücadelesini geriden gelerek kazanmayı başaran üstelik bunu deplasmanda yapan Beşiktaş'ta takım ruhu üst seviyeye ulaştı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından siyah-beyazlı oyuncuların sevinç fotoğrafı paylaşılarak "Aile her şeydir, Beşiktaş ailedir" paylaşımı yapıldı. Ayrıca tüm taraftarlara da teşekkür edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş ailedir
Tabiri caizse 1-0 geride başladığı Konyaspor mücadelesini geriden gelerek kazanmayı başaran üstelik bunu deplasmanda yapan Beşiktaş'ta takım ruhu üst seviyeye ulaştı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından siyah-beyazlı oyuncuların sevinç fotoğrafı paylaşılarak "Aile her şeydir, Beşiktaş ailedir" paylaşımı yapıldı. Ayrıca tüm taraftarlara da teşekkür edildi.
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