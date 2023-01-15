TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Barinov olmazsa Fernando! Bonservisi...

Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile yaptığı ilk transfer görüşmesinde, Rus ekibinin 2 milyon euro'luk bonservis talebiyle karşılaştı. Rusya Milli Takımı'nda forma giyen, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov için Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarına devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.