TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Barinov olmazsa Fernando! Bonservisi...

Devre arasında teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunda takviyeler yapacak olan Beşiktaş, orta sahada 6 numara için gündemine aldığı isimler için görüşmelere başladı.
Devre arasında teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunda takviyeler yapacak olan Beşiktaş, orta sahada 6 numara için gündemine aldığı isimler için görüşmelere başladı.
Lokomotiv Moskova'nın kaptanı Dmitri Barinov için temaslarını sürdüren Beşiktaş, 26 yaşındaki Rus futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcunun menajeriyle temasa geçen Beşiktaş, olumlu yanıt aldı.
Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile yaptığı ilk transfer görüşmesinde, Rus ekibinin 2 milyon euro'luk bonservis talebiyle karşılaştı. Rusya Milli Takımı'nda forma giyen, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov için Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarına devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.
FERNANDO SÜRPRİZİ
Siyah-beyazlılar, listesinde yer alan Antalyasporlu Fernando Martins için Akdeniz ekibinin kapısını çaldı. 2024 yılına kadar Fernando Martins'in fiyatı soruldu. Antalyaspor, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 1.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini talep etti.
Fernando Martins ve Dmitri Barinov için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, pazarlıkların ardından hangi isme imza attıracağına karar verecek.