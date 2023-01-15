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Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, son dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 07:36
Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - İNANIN ÇOCUKLAR

Bu maçı size nasıl anlatsam bilemedim! Ligin en erken golünü kendi kalesine atan Beşiktaş, ligin en geç atılan golüyle Konya gibi zorlu bir deplasmanda kazandı! Altın değerinde 3 puan geldi. Bu galibiyet o kadar önemli ki; "Beşiktaş koptu" demeye hazırlananlar son saniyede büyük hayal kırıklığı yaşadılar… Beşiktaş bitti demeden hiçbir şeyin bitmeyeceğini bir kez daha anladılar. Bu takım bu kadar kötü oynarken kazanıyorsa yarın daha iyi oynamaya başladığında neler yapar varın siz hesap edin.

Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

İlk dakika dolmadan Kartal'ın kendi kendine gol atması, birçok futbolcunun ayarını bozdu… Redmond, Muleka, Roiser, Josef, Masuaku, hepsi hata yapma yarışına girdiler. Önde Cenk Tosun, ortada Gedson Fernandes ve savunmada Sais-Mert ayakta kaldılar hepsi bu. N'Koudou, Tayfur girip Welinton ve Redmond çıkınca Beşiktaş üzerindeki ölü toprağını attı. Önce Gedson'un şık pasını Tosun Paşa ağlara gönderip eşitliği sağladı, ardından Tayfur Bingöl sahne aldı. Son anlarda, üçe bir kalınan pozisyonda kayarak rakibinin hamlesini geciktirip Konyaspor'un tekrar öne geçmesini önleyen, Tayfur son saniyedeki harika asistiyle de Gedson'la birlikte geceyi kurtaran adam oldu. Beşiktaş şampiyon olacak ise bu maçla olacaktır… Artık tahtaya, ilk önce Gedson ve Tayfur yazılır diye düşünüyorum. Performansları bir yana ikisi de müthiş pozitifler. Şenol hoca bu sinerjiyi çok yakında tüm takıma yayacaktır. Sanırım dün hoca bu işe gerçekten inandı. Sizler de inanın çocuklar; güzel günler göreceğiz Güneşli günler…

Not: Hilmi Şahin, eski bir dost, iyi bir meslektaştı. Dün Hakk'a yürümüş. Mekanı cennet olsun.

Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - İDARE EDİYOR!

İlk yarısı durgun bir maç... Konya'nın erken golü var, Beşiktaş hareketli değil, Konyaspor her zamanki defans oyununu iyi yapıyor. Ama ikinci devre iki taraf için de hareketli geçti. Yani güzel bir 45 dakika oldu. Kestirmeden anlatmak lazımsa maçın hakkı beraberlikti. Futbolda ayağına gelen fırsatları kaçırmayacaksın. İki takım da çok top kaybetti. Kazandılar yine kaybettiler. Belki de maçın heyecanı bundan oldu. Kalite var mıydı? Bence yok. Heyecan var mıydı? Süper...Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen çok iyi bir hakem değil... İdare ediyor maçı, yönetmiyor. Zaten yönetme kabiliyeti yok. Ama dün aynı saatte bir Adana Demir-Ankaragücü maçı seyrettim, Ankaragücü'nün bir gol iptali var, inanılır gibi değil. Hakemin soyadı Şeker (Burak)... Babası eski hakem gözlemci (Adnan Şeker), bir kardeşi var o da Şeker (Yalçın) yani Şeker AŞ... Belki federasyondakiler görür.

Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - GÜZELLL...

Türkiye Süper Ligi'nin kalitesinin üzerinde bir maç izledik. Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Futbol değil sanki tenis maçı izler gibiydik. Maçın hemen başında Mert Günok'un yediği gol sıkıntı vericiydi. Ama üzülme Mert kardeşim, futbolun içinde olur böyle şeyler... Tabii bu gol sonrası planların alt üst olması da, hayatın bir gerçeğiydi. Beşiktaş daha çok pas yapar gözükmesine rağmen zaman zaman da kalesinde önemli pozisyonlar verdi. Hele hele 60'da Konyasporlu Bytyqi'nin frikiğinin direkten dönmesi maçın kırılma anıydı. Gedson Fernandes'in kreatif yaklaşımıyla Cenk Tosun'a verdiği harika asisti defalarca izlemek gerek. Gedson dünkü maçta sahanın yıldızıydı. Gollerine devam eden Cenk Tosun, takımın önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi. 90 dakikada insan üstü bir gayretle mücadele eden Josef'in maçın son anlarında attığı gole de şapkamızı çıkaralım. Masuaku ve Muleka da dün alkışı hak eden performans gösterdiler.

Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Beşiktaş dün takım olarak, hem de ligin en zor deplasmanlarından birinde takım karakterini ortaya koydu. Varsın Weghorst gitsin, kim giderse gitsin... Eğer takım olarak böyle savaşırsanız başarı da gelir, mutlu son da... Şampiyonluk yarışında daha çok sular akacak. Beşiktaş Şenol Güneş'le kabuk değiştirdi. Şimdi rakipleri düşünsün! Hakem Abdulkadir Bitigen, Beşiktaş'ın son dakikalarda bir penaltısını VAR ortaklığıyla görmemezlikten gelmesini de göz ardı etmeyelim. Ama kızamıyorum çünkü malzeme bu! Maçı güzelleştiren başka bir etken de İlhan Palut ekibinin göze hoş gelen futboluydu. Konyaspor'u da dünkü futbol zevkine renk kattığı için tebrik ederim.

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