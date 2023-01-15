Şampiyonluğun en büyük adayıyız

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, "Hepimiz çok inandık. İlk devre Konyaspor bireysel hatamızdan golü buldu, bir tane de pozisyonları var. Onun dışında biz oynadık. Çok git-gelli maç oldu. Tartıya koyacak olursak maçı biz bir tık daha fazla hak ettik. Allah'ın yardımıyla kazandık. 3 maçlık güzel bir serimiz var. Devam ettirmek istiyoruz. Gaziantep'te bıraktığımız 2 puandan sonra neleri daha iyi yapabileceğimizi konuştuk, kenetlendik. Sonrasında 9 puan aldık. Sıkı bir fikstüre giriyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş, şampiyonluğun içinde her zaman vardır. Her şeyimizi sahaya yansıtırsak şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.



CENK: BU MAÇI ÇEVİRECEĞİZ BEYLER!



Siyah -beyazlıların başarılı forveti Cenk Tosun, devre arasında sahaya çıkarken takım arkadaşlarına dönerek, "Beyler, hiç bir şey bitmedi. Sahaya çıkacak, tüm gücümüzle savaşacak ve biz bu maçı çevireceğiz. Başka yolu yok!" ifadeleriyle motive ettiği öğrenildi.