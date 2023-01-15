Kara Kartal seriye bağladı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspo'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyahbeyazlılar karşılaşmanın henüz 57'nci saniyesinde mağlup duruma düştü. Rosier'in geri pasında kaleci Mert Günok'un ayağının altından kaçırdığı top filelerle buluştu ve evsahibi Konsaspor 1-0 öne geçti. Bu golle büyük şok yaşayan siyahbeyazlılar çabuk toparlandı. 14'te Redmond'un vuruşunda top direkten dışarı giderken, siyah-beyazlılar 16'da Josef ve 27'de Cenk Tosun'la iki net pozisyondan yararlanamadı.



ALTIN DEĞERİNDE ÜÇ PUAN



Devre Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda iki takım da net fırsatlar yakaladı. Siyah-beyazlıların Tosun Paşa'sı 67'de sahneye çıktı. Gedson'un nefis topuk pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasında gelişine vurdu skora denge geldi: 1-1. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskısını artıran siyah-beyazlılar aradığı golü 90+5'te buldu.N'Koudou ortasında Tayfur Bingöl pasını Josef'e verdi. Brezilyalı oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve Beşiktaş altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı.



GÜNEŞ'LE BIRLIKTE DIŞARDA ILK ZAFER



Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Siyah-beyazlılar tecrübeli hocanın liderliğinde oynadığı dış saha maçlarında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilirken, bir sonraki maçta da Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartallar bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltmeyi başardı.