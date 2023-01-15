Cankurtaran

Beşiktaş, tabiri caizse 1-0 geride başladığı Konyaspor karşılaşmasını son dakikada bulduğu golle kazanırken başroldeki isim Josef de Souza oldu. 33 yaşındaki tecrübeli ön libero 90+5. dakikada ağları havalandırarak Kara Kartal'ı galibiyete taşıdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sambacı, attığı gole kadar mücadelesiyle de takdir topladı. Hem hücum hem savunmada elinden geleni yaptı, arkadaşlarına yardım etti. Oyununu taçlandıran golü de Beşiktaş'a 3 puanı getirdi. Josef, golden sonra gözyaşlarına hakim olamayarak sevincini gösterdi. Tecrübeli krampon ayrıca siftah da yapmış oldu. Bu sezon siyah beyazlı formayla 10. maçına çıkan Josefilk golünü kaydetmiş oldu. Ve Josef, bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanda attığı en geç golü Konyaspor filelerine gönderdi. Sambacı maç sonrası yaptığı açıklamada "En iyi oynadığımız maçlardan biri miydi? Hayır değildi. Ancak biz bugün sahada Beşiktaş için savaştık. Sonuna kadar savaştık. Bu sene çok zor bir yıl geçiriyorum. Sürekli sakatlık yaşadım. Bugün de zorlanarak oynadım. Dizimde ödem var. Ağrılarla oynuyorum. Şu an hala ağrım var. Bu yüzden %100 Josef'İ gösteremiyorum. Bazıları bilmiyor ki, ben Beşiktaş için fedakarlık yapıyorum. Golden sonra Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek için gittim. Çünkü bana çok destek oluyorlar" dedi.



Konyaspor, bu sezon bir Süper Lig maçında Beşiktaş kalesine en fazla isabetli şut çeken takım oldu ancak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Yeşil beyazlılar, Beşiktaş kalesine 6 isabetli şut attı.



Josef, golden sonra Beşiktaş taraftarına koşarak formadaki armayı gösterdi ve öptü. Yıldız oyuncu "Onların desteği benim için çok önemli" dedi.



DİREĞE TAKILDI

Son dönemde yükselen performansıyla hocanın gözüne giren Nathan Redmond Konyaspor sınavına da 11'doe başladı. İngiliz kanat oyuncusu elinden geleni yapıp sahada verimli olmaya çalıştı. Bir de şanssızlık yaşadı. 14. dakikada sağdan ceza alanına giren siyah beyazlı futbolcu, açılan ortada topa dokundu ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp çıktı.



TAYFUR'DAN SİFTAH

Galibiyetin kilit isimlerinden biri de Tayfur Bingöl oldu. Maça yedek başlayan tecrübeli sağ bek, 56'da Welinton'un yerine oyuna dahil oldu. Bu dakikadan sonra Kartal'ın hücum gücüne katkıda bulunan Tayfur, son anda Josef'in attığı golün pasını vererek müthiş bir asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de ilk asistini yaptı.



ALKIŞLAR GEDSAN'A

Kara Kartal'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu. Cenk Tosun'un sayısında pası veren isimdi. Gedson, pas dışında özellikle ilk yarıda önemli pozisyonlar yakaladı ancak şanssızlık sonucu gol yapamadı. Bu sezon toplamda 19. maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu 4. asistine imza attı.



