Ahmet Çakar'dan çarpıcı Konyaspor-Beşiktaş maçı yorumu!

KIRMIZI KART DOĞRUYDU, OKAKA İTİYOR

Trabzonspor için hem puan hem de fırtınanın durulması açısından çok kritik maçtı. Kazanmasını bildiler, üstelik rakip Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olan Başakşehir'di. Bu maça da tıpkı Konya'daki gibi büyük bir kaleci hatası damga vurdu. İlk yarıda Bakasetas, çok sert olmayarak kaleci Volkan'ın üzerine vurdu ama Volkan bacağının arasından kaçırınca Trabzonspor öne geçti. Özellikle ilk yarı 30 dakika Trabzonspor amansız bir presle Başakşehir'i boğdu. İkinci devre Trabzonspor temkinli oynadı, defansif tedbirleri elden bırakmadı, buna rağmen Başakşehir'in direkten dönen pozisyonu var.