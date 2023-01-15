Ahmet Çakar'dan çarpıcı Konyaspor-Beşiktaş maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - BİTİGEN'İ ÇOK BEĞENDİM HATASIZDI
Beşiktaş dün belki de lige havlu atacakken son saniyede böylesine önemli bir galibiyetle yarışa kuvvetlice tutunuverdi. Kolay değil, Konyaspor gibi bir rakibe 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Daha ilk dakikada Mert Günok, ayağının altından kaçırdığı topla yediği golle ki böyle bir pozisyon 10 yılda bir görünür, takımını mağlup duruma düşürdü. Sonra Beşiktaş, pozisyonlar belki buldu ama Konyaspor 45. dakikada mutlak golü kaçırarak galibiyetini perçinleyemedi.