Haberler Beşiktaş 5 günde 2 deplasman

5 günde 2 deplasman

Beşiktaş, bugünden sonra iki resmi maçını da deplasmanda yapacak. 18 Ocak çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Gücü'ne konuk olacak siyahbeyazlılar, 22 Ocak'ta Kayseri deplasmanına gidecek. Beşiktaş, iç sahadaki ilk maçını 27 Ocak'ta Alanya ile oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
5 günde 2 deplasman
Beşiktaş, bugünden sonra iki resmi maçını da deplasmanda yapacak. 18 Ocak çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Gücü'ne konuk olacak siyahbeyazlılar, 22 Ocak'ta Kayseri deplasmanına gidecek. Beşiktaş, iç sahadaki ilk maçını 27 Ocak'ta Alanya ile oynayacak.
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