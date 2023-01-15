5 günde 2 deplasman

Beşiktaş, bugünden sonra iki resmi maçını da deplasmanda yapacak. 18 Ocak çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Gücü'ne konuk olacak siyahbeyazlılar, 22 Ocak'ta Kayseri deplasmanına gidecek. Beşiktaş, iç sahadaki ilk maçını 27 Ocak'ta Alanya ile oynayacak.
Beşiktaş, bugünden sonra iki resmi maçını da deplasmanda yapacak. 18 Ocak çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Gücü'ne konuk olacak siyahbeyazlılar, 22 Ocak'ta Kayseri deplasmanına gidecek. Beşiktaş, iç sahadaki ilk maçını 27 Ocak'ta Alanya ile oynayacak.