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Beşiktaş'ta Josef de Souza Konyaspor galibiyetini yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u Josef de Souza'nın son saniye golüyle 2-1 kazandı. Brezilyalı oyuncu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 18:30
Beşiktaş'ta Josef de Souza Konyaspor galibiyetini yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u Josef de Souza'nın son saniye golüyle 2-1 kazandı. Josef de Souza karşılaşma sonrası konuştu.

Josef de Souza'nın sözleri;

Josef de Souza: "Bu sezon zor bir dönemden geçiyorum. Ağrılarla oynamaya devam ediyorum. %100 Josef'i her zaman gösteremiyorum. Sakatlığım en iyi performansımı göstermemi engelliyor."

"Zor bir mücadele oldu. Maça 1-0 geride başladık, geri çevirmek kolay değildi. Zor oldu ama savaştık, mücadele ettik. Takımı tebrik ediyorum, çalışmalarımızın karşılığını aldık."

"En iyi oynadığımız maçlardan biri miydi? Hayır değildi. Ancak biz bugün sahada Beşiktaş için savaştık. Sonuna kadar savaştık." ifadelerini kullandı.

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