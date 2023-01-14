Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş galibiyeti değerlendirdi.

Şenol Güneş'in sözleri;

"Sahaya kazanmak için çıktık. İyi bir takımla oynadık. Sahayı ve kanatları iyi kullanan bir takım. Maça 1-0 geride başladık. Arkadaşının hatasını, diğerlerinin gayreti kapattı. Bugün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Moral açısından bu galibiyet iyi oldu ama bu yeterli değil. Çok işimiz var. Gerilerdeyiz, savaşacağız."

Güneş, Vincent Aboubakar'ın transferiyle alakalı soruya ise, "Bilmiyorum. Yarın öbür gün bakacağız. Oyuncu gelirse çalışıtırırız, giderse başarılar dileriz." yanıtını verdi..