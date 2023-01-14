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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takıma Weghorst uyarısı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta, Hollandalı golcü Wout Weghorst'un beklenmedik ayrılığının takımı etkilemesinden endişe eden teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi bu uyarıyı yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:47
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takıma Weghorst uyarısı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un hesapta olmayan ayrılık sürecinin takımı olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Süper Lig'in en iddialı ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'la bugün oynayacakları maça büyük önem veren Güneş, futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda ciddi uyarılarda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre Konya'nın ligdeki en zorlu deplasmanlardan biri olduğuna vurgu yapan deneyimli hocanın, "Rakibimiz tıpkı bizim gibi üst gruba tutunmaya çalışıyor. Sezonun belki de en kritik maçlarından birini oynayacağız. Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı yenerek umutlarımızı yeşerttik. Şampiyonluk iddiamızın daha da güçlenmesi için Konya'da da kazanmalıyız. Evet takımda sürpriz bir ayrılık yaşandı ama futbolda bunlar var. Biz işimize bakalım ve bu maçı mutlaka kazanalım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada Şenol Güneş, Weghorst'un yokluğunda Cenk Tosun'u santrfor pozisyonunda görevlendirecek. Jackson Muleka'yı hamle oyuncusu olarak kulübede tutmayı planlayan siyah-beyazlı hocanın sağ kanatta ise Tayfur Bingöl'e şans tanıması bekleniyor.

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