TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını dört koldun sürdürüyor.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını dört koldun sürdürüyor.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını dört koldun sürdürüyor.
Gedson Fernandes transferinde de yakınlığın artırıldığı Portekiz kulübüne öncelikle Victor, sonra da Verissimo için teklif yapıldı.
Benfica istedikleri verimi alamadıkları Victor'un da Verissimo'nun da kulüpten ayrılığına sıcak baktığını iletti.