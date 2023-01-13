Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

Son dakika spor haberi: Beşiktaş stoper takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda. Siyah-beyazlı yönetim, savunma hattına Portekiz'den takviye yapmaya hazırlanıyor. Benfica'nın 2 oyuncusunu listeye alan Kartal, teklifini yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını dört koldun sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

Beşiktaş yönetimi stoper konusunda da gözünü Portekiz'e dikmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

Benfica'nın sezon başında aldığı Breziya'dan getirdiği Joao Victor ve Verissimo Beşiktaş'ın gündemindeki iki isim.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

Gedson Fernandes transferinde de yakınlığın artırıldığı Portekiz kulübüne öncelikle Victor, sonra da Verissimo için teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Takviye Portekiz'den olacak

Benfica istedikleri verimi alamadıkları Victor'un da Verissimo'nun da kulüpten ayrılığına sıcak baktığını iletti.

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