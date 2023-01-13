PFDK’dan ceza geldi

PFDK, Beşiktaş'a ceza verdi. Açıklamada, "Beşiktaş-Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.
PFDK, Beşiktaş'a ceza verdi. Açıklamada, "Beşiktaş-Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.