Haberler Beşiktaş PFDK’dan ceza geldi

PFDK’dan ceza geldi

PFDK, Beşiktaş'a ceza verdi. Açıklamada, "Beşiktaş-Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
PFDK’dan ceza geldi
PFDK, Beşiktaş'a ceza verdi. Açıklamada, "Beşiktaş-Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.
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