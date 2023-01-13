Konya’ya gidiyorlar

SPOR Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 14 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak Beşiktaş, bugün yola çıkıyor. Hazırlıklarını bugün tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.
SPOR Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 14 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak Beşiktaş, bugün yola çıkıyor. Hazırlıklarını bugün tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.