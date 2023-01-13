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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!

Beşiktaş'ta Weghorst, Manchester United'a imza atmak için yola çıkarken, Aboubakar konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmakta. Siyah beyazlılar Kamerunlu golcüyü renklerine bağlamak için adeta gün sayıyor. İşte Beşiktaş-Aboubakar transferinde yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!

Beşiktaş'ın sezon başında Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United ile cuma gününe kadar transferi konusunda anlaşma sağlaması üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi. Hollanda Milli Takımı'yla Katar'da gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren 30 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile anlaşma sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!

Ancak siyah-beyazlı kulüp, sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için bonservis bedeli talep etti ve 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. 190 gün siyah-beyazlı formayı giyen Weghorst, bu periyotta 18 resmi maçta 9 gol attı, 4 asisti yaptı ve toplamda 13 gole direkt katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!

Beşiktaş, ara transfer dönemine adeta fırtına gibi girdi... İlk olarak Hollandalı golcü Weghorst ile yollarını dün itibarıyla ayıran siyah-beyazlılar, forvet mevkiinde oluşan boşluğu Vincent Aboubakar ile dolduruyor. Kamerunlu oyuncu ile ilk görüşmenin Kasımpaşa maçından hemen önce yapıldığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!

Bu görüşmede Aboubakar'dan olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Weghorst ayrılığının kesinleşmesiyle birlikte girişimlerini hızlandırdı. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 1.5 yıl sözleşmesi bulunan Kamerunlu yıldıza "Kulübünle ilişiğini kes ve gel" denildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!

Suudi ekibinden 1.5 yıllık alacağını (10 milyon dolar) isteyen Aboubakar'ın, bu hafta sonuna kadar ilişiğini resmi olarak kesmesi bekleniyor. Kamerunlu yıldız bugün de Suudi yöneticilerle bir araya gelerek ayrılmak istediğini yineleyecek. Sözleşme fesih işleminin tamamlanmasıyla birlikte soluğu İstanbul'da alacak olan Aboubakar, Beşiktaş ile senelik 2.5 milyon euro garanti ücretten 2.5 yıllık anlaşmaya imza atacak. 30 yaşındaki golcü ayrıca maç başına da 5 bin euro kazanacak. Aboubakar'ın en geç pazartesi resmi imzayı atacağı ifade edildi.

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