BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!

Suudi ekibinden 1.5 yıllık alacağını (10 milyon dolar) isteyen Aboubakar'ın, bu hafta sonuna kadar ilişiğini resmi olarak kesmesi bekleniyor. Kamerunlu yıldız bugün de Suudi yöneticilerle bir araya gelerek ayrılmak istediğini yineleyecek. Sözleşme fesih işleminin tamamlanmasıyla birlikte soluğu İstanbul'da alacak olan Aboubakar, Beşiktaş ile senelik 2.5 milyon euro garanti ücretten 2.5 yıllık anlaşmaya imza atacak. 30 yaşındaki golcü ayrıca maç başına da 5 bin euro kazanacak. Aboubakar'ın en geç pazartesi resmi imzayı atacağı ifade edildi.