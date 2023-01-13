Bye Bye Weghorst

Beşiktaş'ın sezon başında Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United ile cuma gününe kadar transferi konusunda anlaşma sağlaması üzerine siyahbeyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi. Hollanda Milli Takımı'yla Katar'da gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren 30 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile anlaşma sağlamıştı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için bonservis bedeli talep etti ve 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. 190 gün siyahbeyazlı formayı giyen Weghorst, bu periyotta 18 resmi maçta 9 gol attı, 4 asisti yaptı ve toplamda 13 gole direkt katkı sağladı.



Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası tribünlere gidip "Bye Bye" diyen Hollandalı forvet, dün Beşiktaş kulübüyle bağlarını resmi olarak kopardı ve İstanbul'dan ayrıldı.