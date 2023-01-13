Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Buna göre siyah-beyazlıların yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. 4'üncü hakem ise Ümit Öztürk
Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Buna göre siyah-beyazlıların yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. 4'üncü hakem ise Ümit Öztürk